Ukrajna és az Egyesült Államok „valódi előrelépést” tett a béke felé a kétnapos berlini tárgyalások során – jelentette ki Rusztem Umerov, az Egyesült Államok biztonsági tisztviselője és tárgyalója december 15-én.

Az AFP által idézett , nyilvánosságra nem hozott forrás szerint a két fél nem jutott megállapodásra a területi kérdésekben, mivel az Egyesült Államok továbbra is nyomást gyakorol Kijevre, hogy engedje át Oroszországnak a Donyeck és Luhanszk megye teljes egészét.

Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy minden békemegállapodást vasmarokkal támasztanak alá, hasonlóan a NATO 5. cikkelyében foglaltakhoz, még akkor is, ha az Egyesült Államok és más szövetségesek ellenzik Ukrajna teljes jogú tagságát a szövetségben.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Ukrajna NATO-tagságának megtiltása továbbra is a lehetséges békemegállapodásban követelt követelések „sarokköve”.

Döntő pillanatra kerül sor: ma tartják az első Keleti Szárny csúcstalálkozót, amelynek keretében az Oroszország határaihoz legközelebb eső EU-tagállamok összeszervezik a hadseregüket és védelmi képességeiket az oroszok ellen.

A Hajlandók Koalíciója terveket készített Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére, és ha szükséges, csapatok telepítésére ukrán területen, jelentette ki a brit miniszterelnök.