Hollik István: Abszurd, hogy a gyermekvédelem ürügyén a kormányfő eltemetésére utalgatnak

Hatalmas felháborodást váltott ki Thuróczy Szabolcs mondata, aki a vasárnapi tüntetés alatt üzent a kormánynak. A felvételt Pajor Tamás tette közzé, amelyen Vályi István és Juhász Péter társaságában látható a színész. Az ominózus mondat, miszerint "ássatok egy nagyon-nagy gödröt", a Szőlő utcai ügy miatt tartott demonstráción hangzott el. Bár a videóban nevetés kíséri a szavakat, a kommentelők közül többen elhatárolódtak a kijelentésétől, mondván, ez már nem fér bele a politikai véleménynyilvánítás kereteibe.