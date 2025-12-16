NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Hollik István: Abszurd, hogy a gyermekvédelem ürügyén a kormányfő eltemetésére utalgatnak

Nem mindennapi videó került elő a hétvégi demonstrációról. Egy ismert magyar színész olyat üzent a miniszterelnöknek, ami még a saját rajongóit is megosztotta – a felvételen elhangzott mondat sokak szerint túlmegy minden határon.

Hatalmas felháborodást váltott ki Thuróczy Szabolcs mondata, aki a vasárnapi tüntetés alatt üzent a kormánynak. A felvételt Pajor Tamás tette közzé, amelyen Vályi István és Juhász Péter társaságában látható a színész. Az ominózus mondat, miszerint "ássatok egy nagyon-nagy gödröt", a Szőlő utcai ügy miatt tartott demonstráción hangzott el. Bár a videóban nevetés kíséri a szavakat, a kommentelők közül többen elhatárolódtak a kijelentésétől, mondván, ez már nem fér bele a politikai véleménynyilvánítás kereteibe.

 

