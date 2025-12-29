Megkezdődött Trump és Zelenszkij találkozója, az amerikai elnök szerint közel a megállapodás

Az amerikai elnök elárulta, hogy tárgyalnak a biztonsági garanciákról és a találkozó után ismét telefonon beszél majd Vlagyimir Putyinnal. "Úgy gondolom, hogy megvan az alapja a megállapodásnak"- szögezte le az amerikai elnök. Donald Trump Floridában tárgyal Volodimir Zelenszkijjel az orosz-ukrán háború lezárásáról. Az amerikai elnök szerint az orosz és az ukrán államfő is komolyan gondolja a békekötést. "A tárgyalódelegációink megtesznek minden tőlük telhetőt, és úgy gondolom, hogy az elmúlt napokban előre léptünk, nagyon keményen dolgoztak, több olyan kezdeményezést és dokumentumot dolgoztunk ki, amelyek remélem hogy olyan hamar elhozzák a békét, amilyen hamar csak lehet" - mondta Volodimir Zelenszkij.

Az újságírók a többi közt arról is kérdezték az ukrán elnököt, hogy számol-e területi engedményekkel. Volodimir Zelenszkij mindössze annyit mondott, hogy ez a kérdés a mai megbeszélések egyik fő témája lesz.