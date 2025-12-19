Zemplényi Lili a Nézőpont Intézet elemzője és Csizmadia Tamás a Makronóm Intézet elemzője voltak a vendégein.
Főbb témák:
-Megtörték a gazdák Ursula von der Leyent, elhalasztották a Mercosur megállapodást
-Garanciákat akar egy új aláírási dátumra a német kancellár, Friedrich Merz
- 90 milliárd eurós hitelfelvétel mellett döntöttek Brüsszelben, Magyarország nem vesz részt
-Igényt tart Zelenszkij az Amerikában tárolt 5 milliárd dollárnyi orosz vagyonra is
-Kulcsfontosságú béketárgyalás jön az oroszok és amerikaiak között