Büntetőeljárást indított a rendőrség Majka ittas vezetése miatt

Az előadó hozzátette: a történtekre nincs mentsége, vállalja a következményeket. Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított.

"Egy címeres ökör vagyok" - ezt Majka írta saját magáról közösségi oldalán, miután egy rendőrségi igazoltatás során kiderült, hogy ittasan vezetett. Azt írta szerencsére néhány száz méter után a rendőrök igazoltatták, mielőtt bármi történhetett volna.