Büntetőeljárást indított a rendőrség Majka ittas vezetése miatt

Ittas vezetésen kapták a rendőrök Majkát. Az énekes közösségi oldalán számolt be arról, hogy egyik este koccintás után indult haza autóval, amikor a rendőrök igazoltatták.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Az előadó hozzátette: a történtekre nincs mentsége, vállalja a következményeket. Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított. 

"Egy címeres ökör vagyok" - ezt Majka írta saját magáról közösségi oldalán, miután egy rendőrségi igazoltatás során kiderült, hogy ittasan vezetett. Azt írta szerencsére néhány száz méter után a rendőrök igazoltatták, mielőtt bármi történhetett volna.

 

