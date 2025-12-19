Brutális rendőri fellépés Brüsszelben: a MAGOSZ titkára szerint jogos a harag

Élőben kapcsoltuk stúdiónkba Nagy Viktort, a MAGOSZ szakmai titkárát. A szakemberrel elemeztük a drámai brüsszeli eseményeket. A kérdés adott: jogos az európai gazdák felháborodása a jelenlegi helyzetben? A válasz egyértelmű igen. A csütörtöki gazdatüntetés leverését sokan brutálisnak tartják. Az Európai Unió rendőrsége nem finomkodott a termelőkkel. A tiltakozás azonban nem volt hiábavaló. Úgy tűnik, a nyomásgyakorlás miatt napolhatták el a Dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabad-kereskedelmi megállapodás aláírását. Ez részsikernek tekinthető, de a háború még nem ért véget.

A brüsszeli bürokraták vélhetően csak időt akarnak nyerni. A gazdák azonban nem dőlnek be az olcsó trükköknek. Nagy Viktor szerint a küzdelem nem állhat meg. Januárban újult erővel folytatódhatnak a megmozdulások. A tét ugyanis az európai mezőgazdaság puszta túlélése. Ha a paktum életbe lép, a silány import tönkreteszi a termelőket.