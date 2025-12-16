NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Szánthó Miklós: Az orosz vagyonok felhasználása háborúhoz vezethet

Az Alapjogokért Központ főigazgatója a témáról fejtett ki bővebben véleményét.

  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Szánthó Miklós: " Egy hadüzenet meg egy effektíve háborúba lépés az megtorló intézkedéseket fog maga után kiváltani Moszkva részéről, amelyek beláthatatlan következményekkel fognak járni, a másik pedig az, hogy az egész európai pénzügyi rendszert egy ilyen intézkedés romba döntheti hiszen hogyha szerződésellenesen, jogellenesen bárkinek a pénzét, vagyonát bankokból elvonhatják, mi még soha nem történt meg a XX. századi európai történelemben, akkor nyilvánvalóan bármilyen ázsiai, arab, dél-amerikai befektető nyolcvanmilliószor meg fogja azt gondolni, hogy idehozza-e Európába a pénzét."

 

 

