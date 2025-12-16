Mozgó betlehem Sopronhorpácson

A történet lassan bontakozik ki a látogató előtt. A pásztorok lépkedő figurái, a kovácsműhely parányi tüze, a molnár mozgó kereke – mind-mind azt az érzést keltik, mintha a néző egy apró világba csöppent volna, ahol a kézműves gondosság és a közösség szeretete mozgat minden részletet. A mozgó Betlehem már messziről hívogat: halk zene, apró mechanikus neszek és a fények játéka köszöntik az érkezőket.