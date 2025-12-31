Szigorúbb feltételekkel tárgyal majd a Kreml az orosz elnöki rezidencia elleni dróntámadás miatt

A lengyel miniszterelnök az Amerikai Egyesült Államok által Kijevnek felajánlott biztonsági garanciákat méltatta. Eközben a Kreml ugyanis komoly diplomáciai következményeket helyezett kilátásba a Vlagyimir Putyin rezidenciája elleni ukrán támadás után.

A szóvivő kijelentette, hogy az agresszív lépés akadályozza a békemegállapodást kockáztatja.

A Kreml szóvivője hozzátette: Volodimir Zelenszkij továbbra is tagadja, hogy a támadás megtörtént, az álláspontját pedig több nyugati média is hangoztatja.