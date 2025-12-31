Szigorúbb feltételekkel tárgyal majd a Kreml az orosz elnöki rezidencia elleni ukrán dróntámadás miatt

„Ez valóban egy terrorcselekmény, amelynek célja a tárgyalások megzavarása. Nemcsak személyesen Putyin elnök ellen irányul – és itt szeretnék emlékeztetni Zelenszkij karácsonyi beszédére és arra, amit Putyinról mondott –, hanem Trump ellen is. Célja, hogy aláássa Trump elnök erőfeszítéseit az ukrajnai konfliktus békés rendezése érdekében.”. - mutatott rá Dmitrij Peszkov

A Kreml szóvivője hozzátette: Volodimir Zelenszkij továbbra is tagadja, hogy a támadás megtörtént, az álláspontját pedig több nyugati média is hangoztatja.