Trump leszögezte: Zelenszkij javaslatai addig nem érnek semmit, amíg ő jóvá nem hagyja

Zelenszkij azt állította, hogy az ukránok már 90 százalékban jóváhagyták a húszpontos béketervet. Donald Trump a Politico-nak leszögezte, hogy Zelenszkij javaslatai addig nem érnek semmit, amíg ő azokat jóvá nem hagyja.

Nincs semmije, amíg én nem fogadom el a javaslatait, szóval majd meglátjuk, mije van

- így beszélt az ukránok által átdolgozott béketervről az amerikai elnök. Donald Trump a Politicónak elmondta, hogy hamarosan beszélni fog az orosz elnökkel. Valamint arra számít, hogy a vasárnapi tárgyalás jól sikerül majd Volodimir Zelenszkijjel. Az ukrán államfő szerette volna bevonni az európai vezetőket is az egyeztetésekbe, azonban a hírek szerint erre nem lesz lehetőség.