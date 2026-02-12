Elveheti identitásunkat a közösségi média

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan szinte észrevehetetlenül mászott bele a mindennapjainkba a közösségi média. Ma már rengetegen innen informálódnak, itt kommunikálnak barátaikkal és persze szórakoztatják magukat akkor amikor ráérnek. Sőt sok esetben akkor is ha nem érnének rá, de már szinte észre se veszik hogy hosszú percek akár órák óta ki sem szálltak a telefonjukból.