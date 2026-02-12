Elveheti identitásunkat a közösségi média

Egyre több országban szigorítják a közösségi média használatát, különösen a fiatalok védelmére hivatkozva. Az Európai Unió most a TikTok működését vizsgálja, és komoly változtatásokat vár el a platformtól az addiktív elemek visszaszorítására. De vajon meddig mehetnek el a döntéshozók a szabályozásban anélkül, hogy alapjaiban változna meg az online tér, amelyet ma már természetesnek veszünk?
Az elmúlt évtizedekben folyamatosan szinte észrevehetetlenül mászott bele a mindennapjainkba a közösségi média. Ma már rengetegen innen informálódnak, itt kommunikálnak barátaikkal és persze szórakoztatják magukat akkor amikor ráérnek. Sőt sok esetben akkor is ha nem érnének rá, de már szinte észre se veszik hogy hosszú percek akár órák óta ki sem szálltak a telefonjukból.