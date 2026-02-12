Az orosz-ukrán háború immár négy esztendeje tart

A háborús helyzet sehol sem hoz semmi jót, emberek halnak meg, családok szenvednek a veszteségtől, sokan veszítik el otthonukat, nincs sem víz sem áram. Teljesen egyértelmű, hogy ez hosszútávon nem tartható, a háborúnak véget kell vetni. A felsoroltakon kívül azonban van még valami, ami hosszú éveken akár évtizedeken keresztül is hatással lehet a háborús országokra és környezetükre.

