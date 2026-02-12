Szivárványban úsznak Angliában

Az angol labdarúgó bajnokság új kampányában szivárványos meccslabdával léphetnek pályára a csapatok. A „With Pride” kezdeményezés látványos eleme a szivárvány színeiben pompázó labda, amely már önmagában is komoly visszhangot váltott ki. A kérdés az, hogy a szurkolók miként fogadják majd, amikor a figyelem a játékról erre a feltűnő szimbólumra terelődik.
Ahogy ma már szinte minden területen, úgy a futballpályákon is megjelent a szivárványos szimbólum, vagyis az LMBTQ-közösség jelképe. Az LMBTQ betűszó a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer embereket jelöli, ugyanakkor utal az őket összefogó közösségre és szubkultúrára is. Az őket támogató szervezetek pedig azon dolgoznak, hogy mindenhol megjelenjen a jelképük a szivárványos zászló.