Szivárványban úsznak Angliában

Ahogy ma már szinte minden területen, úgy a futballpályákon is megjelent a szivárványos szimbólum, vagyis az LMBTQ-közösség jelképe. Az LMBTQ betűszó a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer embereket jelöli, ugyanakkor utal az őket összefogó közösségre és szubkultúrára is. Az őket támogató szervezetek pedig azon dolgoznak, hogy mindenhol megjelenjen a jelképük a szivárványos zászló.