Pizza, pasta, olimpia!

Pizza, pasta, tiramisu – és napi több ezer adag étel. A téli olimpián nemcsak az érmekért, hanem az energiáért is komoly küzdelem zajlik. Az olimpiai falvakban éjjel-nappal főznek, a legnépszerűbb fogások előtt pedig hosszú sorok kígyóznak. De vajon melyik sportág versenyzői eszik a legtöbbet? És tényleg egy 60 kilométer magas tornyot lehetne építeni az elfogyasztott ételekből? Mutatjuk, mi kerül a sportolók tányérjára Milánóban és Cortinában.
Az olimpiai aranyhoz vezető út nem csak az edzőpályán kezdődik – hanem a tányéron is. A milánói–cortinai téli játékokon az olasz gasztronómia került reflektorfénybe. A szervezők szerint a sportolók egyértelmű kedvencei a klasszikus olasz szénhidrátbombák: a pizza és a tészta. Elisabetta Salvadori, a játékok élelmezési és italellátási vezetője szerint ez nem meglepő.