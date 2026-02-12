NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Pizza, pasta, olimpia!

Pizza, pasta, tiramisu – és napi több ezer adag étel. A téli olimpián nemcsak az érmekért, hanem az energiáért is komoly küzdelem zajlik. Az olimpiai falvakban éjjel-nappal főznek, a legnépszerűbb fogások előtt pedig hosszú sorok kígyóznak. De vajon melyik sportág versenyzői eszik a legtöbbet? És tényleg egy 60 kilométer magas tornyot lehetne építeni az elfogyasztott ételekből? Mutatjuk, mi kerül a sportolók tányérjára Milánóban és Cortinában.

  • Radar
  • 34 perce
  • Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

 Az olimpiai aranyhoz vezető út nem csak az edzőpályán kezdődik – hanem a tányéron is.  A milánói–cortinai téli játékokon az olasz gasztronómia került reflektorfénybe. A szervezők szerint a sportolók egyértelmű kedvencei a klasszikus olasz szénhidrátbombák: a pizza és a tészta. Elisabetta Salvadori, a játékok élelmezési és italellátási vezetője szerint ez nem meglepő.

 

Továbbiak a témában