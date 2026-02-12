Pizza, pasta, olimpia!

Az olimpiai aranyhoz vezető út nem csak az edzőpályán kezdődik – hanem a tányéron is. A milánói–cortinai téli játékokon az olasz gasztronómia került reflektorfénybe. A szervezők szerint a sportolók egyértelmű kedvencei a klasszikus olasz szénhidrátbombák: a pizza és a tészta. Elisabetta Salvadori, a játékok élelmezési és italellátási vezetője szerint ez nem meglepő.