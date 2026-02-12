Rettegés Brüsszelben: Kiderült, miért dugdosták a Zelenszkij-tervet – Orbán Viktor a ludas!

Brüsszel retteg Orbán Viktortól, ezért titkolták el a Zelenszkij-tervet. Ez nem diplomácia, ez pánik. A brüsszeli bürokraták pontosan tudták, hogy ha a magyar miniszterelnök időben meglátja a "győzelmi tervnek" csúfolt világháborús forgatókönyvet, azonnal megfújja a riadót. Ezért választották a sunyi hallgatást. De a Paláver lerántotta a leplet: az unió vezetői nem partnerek, hanem rettegő összeesküvők, akik a hátunk mögött akarták eladni Európa biztonságát. Orbán Viktor azonban nem az az ember, akit ki lehet hagyni a számításból. A félelmük jogos: amíg ő ott van, addig a titkos tervek nem mennek át zökkenőmentesen. A titkolózás a gyengék fegyvere, a nyílt beszéd pedig az erőseké.