Rutte aláírta a kontinens behívóját: A NATO már nem védelmi szövetség, hanem Kijev fegyvergyára – Itt a bizonyíték a beavatkozásra!

Mark Rutte leszögezte: vége a maszatolásnak, hivatalosan is összefonódott Ukrajna és a NATO biztonságának ügye. Ez a mondat felér egy hadüzenettel a józan ész ellen: a világ legerősebb katonai szövetsége a sorsát egy nem tagállamhoz, egy háborús zónához láncolta. A főtitkár szerint Kijevnek még több katonai eszközre van szüksége, és ezt az igényt nem külső forrásból, hanem a mi bőrünkre elégítik ki. A legmegdöbbentőbb fordulat, hogy a szövetségesek már közösen gyártanak ukrán fegyvereket, főképp drónokat itt, az európai országokban.