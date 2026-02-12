A békepártiak vadászata elkezdődött? Magyar Péter züllése és a Lázárinfó elleni támadás egy tőről fakad – Ma este leleplezzük az összefüggést!

Ma este forrni fog a levegő a stúdióban, mert a puzzle darabjai összeálltak. Miközben Magyar Péter lerántotta a leplet "a szoba titkáról", beismerve a züllött éjszakákat, a politikai erőszak az utcára költözött. Győrben felbérelt rendbontók próbálták hergelni a Lázárinfó résztvevőit, ami nem spontán elégedetlenség, hanem szervezett "Belső Szabotázs" volt. A célpontok egyértelműek: a nemzeti kormány tagjai és támogatói. De a baj nem jár egyedül: nem csak itt fenyegetik a békepártiakat, már Ukrajnából és Brüsszelből is egyre agresszívabb hangok követelik, hogy adjuk meg magunkat. A külföldi nyomásgyakorlás szintet lépett: azt akarják, hogy Magyarország hagyjon fel a szuverén érdekének védelmével! Ez már nyílt "Kétfrontos Támadás": belülről a morális és fizikai züllés (Magyar Péter és a győri provokátorok), kívülről pedig a diplomáciai zsarolás. Lesz miről vitázni, mert a tét a bőrünk.