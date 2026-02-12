Európa halálos ítélete aláírva? Ukrajna vinné az összes pénzt, a Tisza Párt pedig tapsolna hozzá – A kormány nemet mondott!

Ez nem bővítés, hanem robbantás: Gulyás Gergely kiemelte a Kormányinfón, hogy Ukrajna uniós tagsága gyakorlatilag szétverné az Európai Uniót. A matek egyszerű és kegyetlen: minden kohéziós forrást elszívnának, a mezőgazdaság összeomlana, és egy olyan országot finanszíroznánk, aminek a határait sem ismerjük. Ez ellentétes az európai érdekkel, a józan ésszel és a szabályokkal. De Brüsszelben a tények nem számítanak, csak a politikai ámokfutás.