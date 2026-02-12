Európa halálos ítélete aláírva? Ukrajna vinné az összes pénzt, a Tisza Párt pedig tapsolna hozzá – A kormány nemet mondott!

Gulyás Gergely a Kormányinfón nem kertelt: Ukrajna uniós tagsága gyakorlatilag szétverné az Európai Uniót. Hiába a brüsszeli nyomás és a Zelenszkij-terv a 2027-es csatlakozásról, amíg nemzeti kormány van, ez nem történhet meg. A Politico szerint a Tisza Párt bemenne a csőbe, de Orbán Viktor szerint ez csak „édes álom”. A pénzünket magunkra kell költeni, nem egy háborús országra.
Ez nem bővítés, hanem robbantás: Gulyás Gergely kiemelte a Kormányinfón, hogy Ukrajna uniós tagsága gyakorlatilag szétverné az Európai Uniót. A matek egyszerű és kegyetlen: minden kohéziós forrást elszívnának, a mezőgazdaság összeomlana, és egy olyan országot finanszíroznánk, aminek a határait sem ismerjük. Ez ellentétes az európai érdekkel, a józan ésszel és a szabályokkal. De Brüsszelben a tények nem számítanak, csak a politikai ámokfutás.