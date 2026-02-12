Európa öngyilkosságot követ el, de Orbán Viktor megmutatta a kiutat: Itt a 3 pofonegyszerű lépés a gazdasági csőd ellen!

Üdvözöljük a valóság talaján, ahol a miniszterelnök videója felért egy intellektuális atombombával. Orbán Viktor világossá tette: Európa versenyképességét egyszerű lenne helyreállítani, ha végre eldobnánk az öngyilkos brüsszeli dogmákat. Az első és legfontosabb parancs: A háborút be kell fejezni. Béke nélkül nincs prosperitás, csak pusztulás és infláció. A második pont a józan gazdálkodás alapja: Nem küldhetjük nyakló nélkül Ukrajnába az európaiak pénzét. Amíg a német ipar köhög és a francia gazdák lázadnak, addig az európai adófizetők milliárdjait nem lehet egy feneketlen kútba dobálni. És végül a kegyelemdöfés a szankciós politikának: Az energia árát le kell vinni.

Olcsó energia nélkül nincs ipar, nincs munkahely, csak lemaradás Kínával és Amerikával szemben. A kormányfő nem varázsol, csak kimondja azt, amit a Józan Európa hangja diktál.