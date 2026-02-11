Drámai fordulat: Minden elölről kezdődik a 27 halálos áldozattal járó hajókatasztrófa perében

Felfoghatatlan fordulat történt a Hableány-tragédia ügyében, amely hét év után sem ért véget, sőt, most kezdődik elölről minden. A Viking Sigyn szállodahajó és a turistahajó végzetes ütközése óta a családok hiába várják a bíróság jogerős döntését, most ugyanis egy technikai malőr és egy ügyészi beszélgetés miatt új eljárás indul. A Duna hullámsírjába veszett áldozatok emlékét beárnyékolja a jogi hercehurca: a Fővárosi Ítélőtábla bírói elfogultság miatt megsemmisítette az elsőfokú ítéletet. Ez a halálos hajóbaleset nemcsak 27 ember életét követelte, hanem most a magyar igazságszolgáltatásba vetett hitet is próbára teszi, hiszen mindent a nulláról kell kezdeni 2026-ban.