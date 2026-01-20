A Deepstate szerint az orosz hadsereg teret nyer Pokrovsk északi részén

A Donyeck megyében harcoló orosz erők Siversk nyugati részén, valamint Kostiantynivka és Pokrovsk északkeleti részén haladnak előre – jelentik a DeepState ukrán elemzői a frontvonalat követő legfrissebb térképes frissítésükben.

Csak Pokrovszk északnyugati részének néhány, bekerítéssel fenyegetett kerületei menekültek meg még. A DeepState térképe szerint egy kevesebb mint egy kilométer széles keskeny folyosó választja el az orosz állásokat e terület délnyugati és északkeleti részén.