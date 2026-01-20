NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
A Deepstate szerint az orosz hadsereg teret nyer Pokrovsk északi részén

Az orosz-ukrán háború legújabb fejleményeiről Vukics Ferenc katonai szakértő beszélt a Napindítóban.

  • Napindító
  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
A Donyeck megyében harcoló orosz erők Siversk nyugati részén, valamint Kostiantynivka és Pokrovsk északkeleti részén haladnak előre – jelentik a DeepState ukrán elemzői a frontvonalat követő legfrissebb térképes frissítésükben.
Csak Pokrovszk északnyugati részének néhány, bekerítéssel fenyegetett kerületei menekültek meg még. A DeepState térképe szerint egy kevesebb mint egy kilométer széles keskeny folyosó választja el az orosz állásokat e terület délnyugati és északkeleti részén.

 

 

 

