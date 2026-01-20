Golyófogókat gyárt Zágráb? Brüsszeli kottából vezénylik a horvát sorozást

A horvát védelmi minisztérium megkezdte az 1200 fiatal kényszerű orvosi felmérését a sorkatonai szolgálat bevezetése jegyében. A sorkatonaság szelleme ismét kísérti a régiót, miközben a zágrábi vezetés egy év alatt 4000 újoncot akar a laktanyákba kényszeríteni. A tizennyolc évesek számára nem maradt menekülőút, hiszen aki elmulasztja a vizsgálatot, az ötezer eurós bírságra számíthat. Az alapkiképzés márciusban indul, ahol a fiatalok nettó 1100 euróért tanulják meg a fegyverforgatás elméletét és gyakorlatát. A védelmi miniszter növekvő veszélyekre hivatkozik, de a konkrétumokkal adós maradt a megosztott közvélemény felé. A háborús készülődés ilyen foka sokakban félelmet kelt, hiszen a bizonytalanság korában a béke marad az egyetlen biztos választás.