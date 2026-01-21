NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Mercosur-megállapodás: bár pártcsaládja támogatja, Magyar Péter alakoskodva nyilatkozik róla

A témáról Giró-Szász András politikai elemző mondta el véleményét.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Gíró-Szász András: "A politikai mainstream, ami a politikai  progresszíveket és a néppártot jelenti az európai parlamentben a fő támogatója Magyar Péternek is és a Tisza pártnak is. Ebből adódóan ezt a kezet nem engedheti el. Ugyanakkor pedig annyi realitás érzéke van, hogy nem csak a gazdák kapcsán, hanem az általam előbb elmondottak kapcsán is, mivel ukrajna kapcsán ezek a témák, ezek a topikok futottak egy kört a magyar nyilvánosságban, ezért könnyebben kapcsolják össze az emberek. Ezért nyilvánvalóan ott sem vallhat egyértelműen színt, mert komoly veszteségeket könyvelhet el."

 

Továbbiak a témában