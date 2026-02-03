A miniszterelnök szerint a Londonból hazahozott lobbisták nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek

Orbán Viktor: "A probléma az, hogy a magyar ellenzéknek a legnagyobb pártja, az a Tisza, az Európai Néppárthoz tartozik. Ez a döntés meg fog jelenni Magyarországon is. Akármit is mond a Tisza, az igazság az, hogy el akarják venni a vétójogunkat, ehhez megtalálták a külügyminiszter jelöltjüket is. A Szijjártó inkább levágatja a fejét semhogy feladjon egy jottányit is a nemzeti érdekekből . De hát a Tisza által hozott Brüsszelből, vagy Londonból hazahozott lobbisták azok nem is akarnak, de nem is tudnak nemet mondani egy ilyen helyzetben."