Bóka János: Az Európai Néppárt katonai szövetséggé alakítaná át az uniót

Az EPP legújabb őrült tervéről az európai uniós ügyekért felelős magyar miniszter nyilatkozott.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
