Hiba az igazságszolgáltatásban – migráns bűnöző 700 eurós kompenzációt kapott

Az ilyen jelenetek miatt szigorít az olasz kormány.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Kártérítést kell fizetnie az olasz államnak egy illegális bevándorló számára, mert a beleegyezése nélkül küldték egy kiutasítási központba. Az algériai férfinak hosszú a bűnlajstroma. Már 23 ügyben elítélték, például testi sértés, rablás és drogkereskedelem miatt, összesen 13 különböző álnevet használt. A bírók szerint mégsem lehet kiutasítani az országból.

A Hír TV által megkérdezett jobboldali szervezet elnöke szerint Orbán Viktor ésszerűen cselekszik, amikor nem az afrikai illegális bevándorlást, ha nem a minőségi munkavállalókat engedi be Magyarországra.

 

