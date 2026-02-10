Globális hajsza a tengeren: Vukics Ferenc az orosz fantomflotta elfogásának hátteréről

A HírTV Napindító című műsorába Vukics Ferenc katonai szakértő részletesen elemezte az amerikai haditengerészet Aquila II. tanker elleni akcióját, kiemelve, hogy a szabad hajózás korszaka a jelenlegi szankciók hatására megszűnni látszik, és a térségben egyfajta „félig kalózkodás” irányába mozdultak el a szereplők.
Újabb, szankciós listán szereplő tankert foglalt le az amerikai haditengerészet, ezúttal az Indiai-óceánon - közölte hétfőn a Pentagon.
A szakértő szerint Oroszország számára a tengeri szállítási útvonalak védelme létfontosságú, így minden korlátozásra úgy reagálhatnak, mintha saját területüket érné támadás.
Vukics Ferenc kitért az európai fegyverkezési tervekre is, hangsúlyozva, hogy ha valóban háborúra készülnének a vezetők, a GDP 20-30%-át kellene a hadseregre fordítaniuk, ami a jóléti állam teljes felszámolását jelentené. Az ukrán veszteségekkel kapcsolatban szkeptikusan nyilatkozott, rámutatva, hogy a Kijev által közölt rekord-orosz veszteségek gyakran nem felelnek meg a realitásoknak.