Történelmi kétharmad Japánban

Történelmi győzelmet aratott a japán kormánypárt, a Liberális Demokrata Párt (LDP), amely kétharmados többséget szerzett az alsóházban. Nagy Angelina, a Magyar Külügyi Intézet elemzője a HírTV stúdiójában rámutatott: Takaicsi Szanae miniszterelnök ezzel olyan felhatalmazást nyert, amellyel a háború óta nem rendelkezett egyetlen japán vezető sem.

  3 órája
A „japán vasladyként” is emlegetett politikus keményvonalas konzervatív irányvonala nemcsak a hazai gazdaság felpörgetését ígéri, hanem a térség geopolitikai viszonyait is alaposan átrendezheti, különösen a Kínával és az Egyesült Államokkal való kapcsolatrendszerben. Míg Washingtonban örömmel fogadták az eredményt, Pekingben feszülten figyelik a szomszédos nagyhatalom megerősödését.

 

