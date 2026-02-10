Történelmi kétharmad Japánban

Történelmi győzelmet aratott a japán kormánypárt, a Liberális Demokrata Párt (LDP), amely kétharmados többséget szerzett az alsóházban. Nagy Angelina, a Magyar Külügyi Intézet elemzője a HírTV stúdiójában rámutatott: Takaicsi Szanae miniszterelnök ezzel olyan felhatalmazást nyert, amellyel a háború óta nem rendelkezett egyetlen japán vezető sem.