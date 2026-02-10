Történelmi kétharmad Japánban

Történelmi győzelmet aratott a japán kormánypárt, a Liberális Demokrata Párt (LDP), amely kétharmados többséget szerzett az alsóházban. Nagy Angelina, a Magyar Külügyi Intézet elemzője a HírTV stúdiójában rámutatott: Takaicsi Szanae miniszterelnök ezzel olyan felhatalmazást nyert, amellyel a háború óta nem rendelkezett egyetlen japán vezető sem.
A „japán vasladyként” is emlegetett politikus keményvonalas konzervatív irányvonala nemcsak a hazai gazdaság felpörgetését ígéri, hanem a térség geopolitikai viszonyait is alaposan átrendezheti, különösen a Kínával és az Egyesült Államokkal való kapcsolatrendszerben. Míg Washingtonban örömmel fogadták az eredményt, Pekingben feszülten figyelik a szomszédos nagyhatalom megerősödését.