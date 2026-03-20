Az olasz ellenzék szerint az adócsökkentést csak 1,7 eurós benzinárnál lehetne kivezetni

Olaszországban nem fogadta egyhangú elégedettség az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését. A döntés bírálói szerint az adócsökkentés későn érkezett, és túl rövid időre szól. Jánosi Dalma tudósított Rómából.

Sokan kifogásolják, hogy a rendelet jelenleg csak 20 napra szól, azaz április elejéig. Az olasz fogyasztóvédelmi szervezetek szerint pedig túl későn érkezett a beavatkozás, ráadásul túl rövid időre szól az adócsökkentés, mert néhány nap alatt nem fog véget érni az iráni háború. Ezért azt kérik a kormánytól, hogy az adócsökkentés legalább június végéig maradjon érvényben, és minden egyes benzinkutat ellenőrizzenek, hogy a kedvezmény valóban csökkentse az autósok terheit.