Hatalmas fordulat északon – Háromszoros erővel robbantak be Orbán Viktor szövetségesei a parlamentbe

Átütő sikert hozott az előrehozott dániai parlamenti választás a nemzeti szuverenista erők számára. Míg a kormányzó baloldali Szociáldemokrata Párt több mint egy évszázada nem látott gyenge eredményt produkált, az Orbán Viktor által alapított „Patrióták Európáért” pártcsalád tagja, a Dán Néppárt látványos előretörést mutatott be: képviselői helyeik számát sikerült megháromszorozniuk a Folketingben.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált Morten Messerschmidtnek, a Dán Néppárt elnökének választási sikeréhez, kiemelve, hogy a jobboldali, patrióta erők egyre nagyobb teret nyernek Európában.
Bugnyár Zoltán tudósító jelentése a dániai politikai átrendeződésről.