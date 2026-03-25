Hatalmas fordulat északon – Háromszoros erővel robbantak be Orbán Viktor szövetségesei a parlamentbe

Átütő sikert hozott az előrehozott dániai parlamenti választás a nemzeti szuverenista erők számára. Míg a kormányzó baloldali Szociáldemokrata Párt több mint egy évszázada nem látott gyenge eredményt produkált, az Orbán Viktor által alapított „Patrióták Európáért” pártcsalád tagja, a Dán Néppárt látványos előretörést mutatott be: képviselői helyeik számát sikerült megháromszorozniuk a Folketingben.

  1 órája
  Frissítve: 52 perce
  Forrás: HírTV
  • Fotó: BUTENKOV ALEKSEI
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált Morten Messerschmidtnek, a Dán Néppárt elnökének választási sikeréhez, kiemelve, hogy a jobboldali, patrióta erők egyre nagyobb teret nyernek Európában.

Bugnyár Zoltán tudósító jelentése a dániai politikai átrendeződésről.

 

