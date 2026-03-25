Hatalmas fordulat északon – Háromszoros erővel robbantak be Orbán Viktor szövetségesei a parlamentbe

Átütő sikert hozott az előrehozott dániai parlamenti választás a nemzeti szuverenista erők számára. Míg a kormányzó baloldali Szociáldemokrata Párt több mint egy évszázada nem látott gyenge eredményt produkált, az Orbán Viktor által alapított „Patrióták Európáért” pártcsalád tagja, a Dán Néppárt látványos előretörést mutatott be: képviselői helyeik számát sikerült megháromszorozniuk a Folketingben.