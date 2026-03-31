A Hormuzi-szorosnál a jemeni huszik mindent felülírhatnak

Egyes értesülések szerint az OPEC meghatározó tagjának számító Szaúd-Arábia kulcsfontosságú, kelet-nyugat irányú olajvezetéke, amely elkerüli a Hormuzi-szorost, teljes kapacitást elérve napi 7 millió hordó olajat szállít. Ha az értesülés igaz, úgy az olajszállítások folyamatossága enyhülést hozhat az energiapiacokon és némileg enyhítheti az olajárra nehezedő nyomást – de a jemeni húszi lázadók felülírhatják ezeket a reményeket is.