Annak ellenére, hogy az ukrán vezetés és az új védelmi miniszter a mozgósítási rendszer igazságosabbá tételét és átfogó reformját ígérte, a gyakorlatban soha nem látott mértékű brutalitás és jogtalanság tapasztalható. Dunda György kárpátaljai tudósító jelentése szerint Odesszában és Dnyipróban mindennaposakká váltak a „buszifikációnak” nevezett kényszerintézkedések, ahol toborzótisztek tucatjai csapnak le gyanútlan munkásokra vagy járókelőkre.
A videók tanúsága szerint a kényszersorozások ügyében a lakosság már nem marad tétlen: botokkal és puszta kézzel próbálják kiszabadítani a kényszersorozott férfiakat az „emberrablóknak” titulált tisztek karmaiból. Dunda György, a HírTV Napindító című műsorában rámutatott,
a rendszerszintű problémát súlyosbítja a virágzó korrupció;
parlamenti képviselők és ügyészek jelentései alapján a toborzók gyakran ittas állapotban, fegyverrel zsarolva próbálnak pénzhez jutni, a szabadság ára pedig esetenként a 80 ezer dollárt is elérheti.