Kétszáz katona az utcákon a belga zsidó közösség védelmére

A növekvő számú antiszemita támadások és fenyegetések, valamint a közbiztonság jelentős romlása miatt a belga védelmi miniszter, Theo Francken Brüsszel és még két belga város utcáira vezényelte a katonaságot. Mintegy kétszáz katona védi a hét elejétől a belga zsidó intézményeket és imaházakat, egyelőre három hónapig.

A belga kormány indoklása szerint az intézkedésre az izraeli-palesztin konfliktus, valamint az iráni háború nyomán egyre erősödő Izrael és zsidóellenesség miatt van szükség.

A részletekről Bugnyár Zoltán tudósítónk számolt be Brüsszelből.