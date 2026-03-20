Március 22-én parlamenti választásokat tartanak Szlovéniában. A közvélemény-kutatási adatok szerint jó esély mutatkozik Janez Jansa korábbi kormányfő, és jobboldali, konzervatív pártja, a Szlovén Demokrata Párt győzelmére. Robert Golob balközép koalíciós kormányának regnálása alatt jelentős fordulat állt be a fiatal választópolgárok politikai aktivitásában, illetve pártpreferenciájában is: jelentős aktivizálódás és jobbra tolódás figyelhető meg körükben.