Ismét a magyar miniszterelnöktől volt hangos Brüsszel

Ismét a magyar miniszterelnöktől volt hangos Brüsszel

Hosszú nap, nagy csaták és késő éjszakába nyúló tárgyalások jellemezték az aktuális brüsszeli uniós csúcstalálkozót. Bugnyár Zoltán, a HírTV tudósítójának helyszíni jelentése szerint a feszültség tapintható volt: Magyarország határozottan blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadi kölcsönt.

  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány álláspontja egyértelmű: amíg nem biztosított a zavartalan kőolajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, addig Budapest nem járul hozzá a monumentális segélycsomaghoz. 

Miközben a tagállami vezetők többsége és Ursula von der Leyen „árulásról” beszél, addig Orbán Viktor kitart: 

a magyar családok rezsibiztonsága nem képezheti alku tárgyát, még a legdurvább brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem.

 

