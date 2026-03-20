Ismét a magyar miniszterelnöktől volt hangos Brüsszel

Hosszú nap, nagy csaták és késő éjszakába nyúló tárgyalások jellemezték az aktuális brüsszeli uniós csúcstalálkozót. Bugnyár Zoltán, a HírTV tudósítójának helyszíni jelentése szerint a feszültség tapintható volt: Magyarország határozottan blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadi kölcsönt.
Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány álláspontja egyértelmű: amíg nem biztosított a zavartalan kőolajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, addig Budapest nem járul hozzá a monumentális segélycsomaghoz.
Miközben a tagállami vezetők többsége és Ursula von der Leyen „árulásról” beszél, addig Orbán Viktor kitart:
a magyar családok rezsibiztonsága nem képezheti alku tárgyát, még a legdurvább brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem.