Ukrajnában egyre kifinomultabb módszerekkel zajlik a mozgósítás

A beszámolók szerint a toborzók már társkereső alkalmazásokon keresztül veszik fel a kapcsolatot férfiakkal, hogy később besorozzák őket, és Hmelnickijben is új trükköt vetettek be. A kényszersorozás folyamatos, mivel a hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. Egy súlyos beteg magyar férfit is a frontra vittek, majd nyoma veszett. A korrupció is egyre nagyobb gondot jelent: mind több panasz érkezik arról, hogy pénzért egyesek mentesülhetnek a szolgálat alól.