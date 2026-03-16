Zelenszkij tulajdonképpen beismerte, hogy politikai döntés miatt nem nyitják meg a Barátság kőolajvezetéket

Menczer Tamás így fogalmazott facebookos oldalán: "A Kijevből hazatérő Czepek Gáborral már a Kossuth téren beszélgettünk. Zelenszkij nem engedte a Barátság-vezetékhez a magyar szakembereket. Ez nyílt beismerés. A vezetéknek semmi baja sincs. Az ukrán olajblokád célja az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsi, így akarják kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat. Nem fog sikerülni. A kormány védett árat biztosít a magyar családoknak és vállalkozóknak. Az ellenlépéseket is megtettük. Az ukrán-Tisza olajblokádot letörjük, Magyarországot megvédjük. Itt Zelenszkij nem parancsol, az ukránbarát bábfigurák ideje lejárt.