NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
Elsőként a helyszínen: Exkluzív részletek érkeznek a gázvezeték elleni támadáskísérletről

A HírTV stábja már Szerbiában van, Czirják Richárd tudósító a helyszínről jelentkezik a meghiúsított gázvezeték-merénylet legfrissebb fejleményeivel.

  • Hírek
  • 10 órája
  • Frissítve: 9 órája
Vágólapra másolva!

A HírTV stábja elsőként ért a helyszínre, ahol Czirják Richárd közvetíti a merényletkísérlet részleteit. A meghiúsított terrortámadás után a szerb hatóságok lezárták a környéket, de tudósítónk már a gázinfrastruktúra közvetlen közeléből jelentkezik. 

Czirják Richárd beszámolója szerint a szerb hatóságok – a rendőrség és a katonaság bevonásával – lezárták és biztosították az érintett energetikai központ környékét.

A szerb ügyészség nemzetközi jelentőségű ügyként kezeli az esetet: nem csupán robbanóanyaggal való visszaélés, hanem szabotázs bűntette miatt indult eljárás.

Bár a hivatalos megerősítés még várat magára, a helyszínen a HírTV riportere úgy értesült, hogy a szerb biztonsági erőknek sikerült azonosítaniuk és őrizetbe venniük a feltételezett elkövetőket.

Az események súlyát jelzi, hogy a Védelmi Tanács is összeült. A cél az, hogy a nézők első kézből értesüljenek a nemzetbiztonság kérdéseiről és a gázellátás stabilitásáról a válságos órákban.

 

