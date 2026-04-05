Elsőként a helyszínen: Exkluzív részletek érkeznek a gázvezeték elleni támadáskísérletről

A HírTV stábja elsőként ért a helyszínre, ahol Czirják Richárd közvetíti a merényletkísérlet részleteit. A meghiúsított terrortámadás után a szerb hatóságok lezárták a környéket, de tudósítónk már a gázinfrastruktúra közvetlen közeléből jelentkezik.

Czirják Richárd beszámolója szerint a szerb hatóságok – a rendőrség és a katonaság bevonásával – lezárták és biztosították az érintett energetikai központ környékét.

A szerb ügyészség nemzetközi jelentőségű ügyként kezeli az esetet: nem csupán robbanóanyaggal való visszaélés, hanem szabotázs bűntette miatt indult eljárás.

Bár a hivatalos megerősítés még várat magára, a helyszínen a HírTV riportere úgy értesült, hogy a szerb biztonsági erőknek sikerült azonosítaniuk és őrizetbe venniük a feltételezett elkövetőket.

Az események súlyát jelzi, hogy a Védelmi Tanács is összeült. A cél az, hogy a nézők első kézből értesüljenek a nemzetbiztonság kérdéseiről és a gázellátás stabilitásáról a válságos órákban.