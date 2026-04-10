Energiadrágulás Európában: Magyarország kitart a védett árak mellett

Egyre többet fizetnek a háztartások energiáért és üzemanyagért Belgiumban, miközben Brüsszel a piaci árak felé tereli a tagállamokat. Ha sikerülne az unió terve, akkor a magyar családoknak mintegy százezer forinttal lenne több a havi rezsi kiadásuk. Brüsszelből tudósítónk, Németh Andrea jelentkezett.

Belgiumban egyelőre nincs pánikhangulat az üzemanyag-árak miatt, de egyre nő az óvatosság. Egyre többen figyelik az árakat, és próbálnak tudatosabban fogyasztani, például kevesebbet autózni vagy olcsóbb töltőállomásokat keresni.

Az év eleje óta a rezsiköltségek érezhetően emelkedtek az országban, ráadásul április 1-jétől egy bizonyos szerződéssel rendelkező belga háztartások még 20%-kal többet kell fizessenek, mint az iráni amerikai-izraeli háború kezdete előtt. Ennek oka, amit Bart de Wever miniszterelnök is elismert, hogy Belgium rengeteg energiahordozót importál.

A repülőgép-üzemanyag terén is kritikus a helyzet, mert a kerozin ára 95 százalékkal emelkedett az iráni háború kitörése óta. Belgium fő légikikötője, a brüsszeli Zaventem egyelőre stabilan működik, de az európai légitársaságok már most alternatív beszerzési lehetőségeket keresnek. Egyes vállalatok megkezdték a járataik ritkítását, a skandináv légitársaság pl. ezer járatot törölt a menetrendből.