Hiába várják a csökkenést Olaszországban: brutális árak a kutakon

Nem csökken az üzemanyag ára az olasz benzinkutakon az állami beavatkozás ellenére sem. Szerdán a benzin átlagára 675 forint, míg a dízelé 822 forint volt literenként Olaszországban. Az autópályákon pedig még ennél is többet kell fizetni a tankolásért. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes abban bízik, hogy a tűzszünet nyomán gyorsan csökkennek majd az árak.

A hatóságok a mindennapi szokások megváltoztatását javasolják az embereknek, pl. hogy biciklizzenek az autózás helyett. Nem ez az első ilyen eset. Utoljára 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörésekor kérte a lakosságot arra az akkori miniszterelnök, Mario Draghi, hogy télen egy fokkal kevesebbre állítsák a termosztátot, nyáron pedig ne használjak a légkondicionálót.