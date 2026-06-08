Negyedik alkalommal érkezik a Denagyvilág Fesztivál Szigetmonostorra

2026. július 3. és 5. között immár negyedik alkalommal rendezik meg Szigetmonostoron a Denagyvilág Fesztivált. A háromnapos összművészeti esemény fergeteges koncertekkel, táncházzal, színházi és gyermekprogramokkal várja a közönséget, a Szentendrei-sziget egyik legkülönlegesebb kulturális rendezvényén.

A fesztivál célja idén is az, hogy gazdagítsa a térség kulturális életét, miközben különleges élményeket kínál a helyieknek és az idelátogató fesztiválozóknak egyaránt. A természetközeli, falusias környezetben megrendezett esemény változatos műfajokon keresztül szólítja meg a közönséget: a könnyűzenétől a világzenén át a színházig és a gyerekprogramokig széles a kínálat.