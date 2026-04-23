Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja: nem véletlen az időzítés, ugyanis Ukrajna és Brüsszel érdeke egyaránt az volt, hogy nyomást helyezzen Magyarországra a választások előtt.

Kedden este az ukrán elnök bejelentette, hogy 3 hónap után újraindul a szállítás a kőolajvezetéken. A szlovák gazdasági miniszter két nappal később bejelentette, hogy a vezeték szlovákiai-ágán meg is érkezett az olaj. Az Alapjogokért Központ elemzője Híradónknak úgy nyilatkozott, hogy nyilvánvalóan politikai zsarolás eszköze volt a vezeték elzárása, amihez Brüsszel asszisztált.

