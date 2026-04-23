A Tisza Párt hallgat az uniós ítéletről – közben jön az LMBTQ-csatorna

A Tisza Párt még mindig nem reagált az Európai Unió Bíróságának ítéletére. A testület kedden kaszálta el a gyermekvédelmi törvényt. A brüsszeli bíróság szerint a gender-propaganda médiában és reklámokban való terjesztése nem korlátozható és a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal. Közben a Média1 információi szerint LMBTQ tévécsatorna indul Magyarországon.

A portál információi szerint a Szivárvány TV tulajdonosa már be is adta a vonatkozó dokumentumokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz. A tévétársaság tulajdonosa nem akarta felfedni kilétét, annyit ugyanakkor elárult, hogy a csatorna napi 24 órájában tenne közzé tartalmakat, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekek védelmére és a társadalmi normák tiszteletben tartására.