A külföldön élő választópolgárok 59 százaléka már leadta a szavazatát

A külföldön élő magyarok körében is rendkívül magas a részvételi arány. A Nemzeti Választási Iroda délelőtti adatai szerint eddig csaknem 300 ezren szavaztak.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők névjegyzékére 497 ezer választópolgárt vettek fel. Az ellenőrzött szavazatok közül mintegy 232 ezer volt érvényes. 51 ezret közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez, 243 ezret pedig a külképviseleteken adtak le. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok csak levélben szavazhatnak.

Országgyűlési választás2026. április 12.

