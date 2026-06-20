Az amerikai alelnök lemondta, Donald Trump különmegbízottja elutazhat Svájcba az iráni tárgyalásokra

Az Izrael által Libanonban végrehajtott támadások próbára teszik a megállapodást. J. D. Vance amerikai alelnök lemondta a svájci találkozóját, ahol folytatták volna a tárgyalásokat Iránnal. Az Axios portál információi szerint ennek ellenére Donald Trump különmegbízottja és a perzsa állam külügyminisztere elutazik Svájcba.
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