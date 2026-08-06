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Mocsai Lajos neve összeforrt a magyar kézilabdával

Mocsai Lajos játékosként válogatott mezben szerepelt, edzőként pedig világversenyeken szerzett érmeket. Klubcsapatokkal nemzetközi sikereket ért el, később pedig a sporttudomány és utánpótlásnevelés egyik meghatározó alakja lett.

  • Ikon
  • 16 órája
  • Forrás: HírTV
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Mocsai Lajos neve és munkássága évtizedek óta egyet jelent a magyar kézilabdázás legnagyobb sikereivel. Játékosként a válogatott mezt öltötte magára, edzőként a világ legfiatalabbjaként ért fel a klubfutball/kézilabda csúcsára, majd szövetségi kapitányként a nemzeti csapattal ért el történelmi sikereket, miközben több mint fél évszázada a Testnevelési Egyetem meghatározó alakja. De milyen családi örökséget hozott a hadifogságot megjárt édesapjától, hogyan alakította át a fájdalmat sikerré, és milyen elvekre építette fel egész életét?

A legendás szakemberrel családi gyökerekről, elhallgatott múltbeli traumákról és a sport iránti rendíthetetlen alázatról beszélgettünk:

 

 

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