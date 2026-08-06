1100 fiatalkorú migráns miatt kér segítséget Ceuta

Mintegy 1100 kísérő nélküli kiskorú bevándorló maradt Ceutában - közölte a helyi vezetőség. Spanyolország észak-afrikai területének elnöke szerint tarthatatlan a helyzet, mivel a befogadó központok már 2600 százalékosan túlterheltek. Ceuta azt kéri a madridi vezetéstől, hogy több száz kiskorú migránst szállítsanak át az anyaországi spanyol területre.

Nem lehetséges azonnali eljárással visszatoloncolni a Marokkóból érkezett fiatalkorú migránsokat, ugyanis ezt tiltja a nemzetközi jog - erre figyelmeztetett a ceutai kormányzat. Sokan ideiglenes szállásokon, raktárépületekben kaptak helyet, mások az utcán alszanak, mivel a befogadóközpontok már rég megteltek. A hét folyamán érkezett 72 ezer migráns jelentős része már visszatért Marokkóba, a helyi lakosok szerint ennek ellenére továbbra is tragikus a helyzet.