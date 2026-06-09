Az Európai bizottság elnöke Oroszország elleni újabb szankciós csomagot jelentett be

Ursula von der Leyen: "Fáradhatatlan támogatást nyújtunk bátor szomszédunknak, partnerünknek és az Európai Unió leendő tagjának, Ukrajnának. Tegnap csaknem 3 milliárd eurót folyósítottunk az ukrajnai hitelkeretből, és még ebben a hónapban folyósítjuk az első kifizetést a 90 milliárdos hitelünkből Ukrajnának. Tehát a hónap végére 6 milliárd eurót biztosítunk Ukrajnának drónokra és több mint 3 milliárd euró értékű makroszintű pénzügyi támogatást. És természetesen hamarosan további kifizetések következnek."