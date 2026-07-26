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Terrortámadás a berlini Pride-on – halálos áldozata is van a gázolásnak

Súlyos támadás rázta meg a berlini Pride rendezvényét: egy jármű a tömegbe hajtott, egy ember meghalt, többen megsérültek, közülük néhányan életveszélyesen. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit, miközben a rendőrség egy, az iszlamista körökhöz köthető férfit keres. A német vezetés kiemelte: mindent megtesznek az eset felderítéséért és a felelősök felelősségre vonásáért.

Magyar Péter: a Fidesz blokkolná az uniós forrásokat

Újabb vita bontakozott ki az uniós pénzek körül. Magyar Péter szerint a Fidesz érdeke az lehet, hogy akadályozza az uniós forrásokhoz való hozzáférést.

Skócia is forrong a bevándorlás miatt – egyre feszültebb a helyzet

Skóciában is egyre nagyobb társadalmi vita övezi a bevándorlás kérdését. Több városban tiltakozásokat tartottak a menedékkérők elhelyezése miatt, miközben ellentüntetések is szerveződtek. A hatóságoknak több alkalommal kellett közbeavatkozniuk a feszültségek miatt. A bevándorlás kérdése az egyik meghatározó politikai témává vált az Egyesült Királyságban.